Ziraat Bankası 770 personel alacak (Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı)

Ziraat Bankası tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edileceği duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Başvurular 2 Temmuz 2024 – 19 Temmuz 2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek.