Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

10 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen; Ziraat Finans Grubu işe alım yazılı sınav sonuçları açıklandı. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar için mülakat yerleri ve tarihlerine ilişkin bilgilendirmeyi Ziraat Bankası resmi internet adresinden öğrenebilecek.

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

sınav sonuçları için yazılı duyuru geldi. Personel alımı sınav sonuçları https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilan edildi. 

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? - 1

SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "10 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen; Ziraat Finans Grubu işe alım yazılı sınav sonuçları yayımlanmıştır.
Yazılı sınav sonucunuzu https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden daha önce SMS ile gönderilen kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar için mülakat yerleri ve tarihlerine ilişkin bilgilendirme Bankamızın internet sitesinde daha sonra yapılacaktır.

Ziraat Finans Grubuna göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

İşe Alım İlanı

Bankamız, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki Şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi istihdam ed​ecektir." denildi. 

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