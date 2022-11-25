Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı: Sınav sonuç sorgulama ekranı (Ziraatbank.istanbul.edu.tr)

Ziraat Bankası sınav sonuçları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ziraat Bankası, müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, servis görevlisi branşlarında personel alımı yapılacağını duyurmuştu.



Personel alımının aşamalarından biri olan yazılı sınav, İstanbul Üniversitesi tarafından 17 merkezde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 tarihinde tamamlandı.



Yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve daha yüksek puan alarak değerlendirmeye tabi tutulacak olan adaylar, sözlü mülakata çağrılma hakkını kazanacak.

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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları 25 Kasım 2022 tarihinde açıklandı. Yazılı sınav sonucu İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.



Sonuç sayfasından paylaşılan "Sınav sonuçları hakkında duyuru" başlıklı duyuruda; "Sınav sonuçları 25 Kasım 2022 tarihinde bu sistem üzerinden açıklanacaktır." denildi.



MÜLAKAT SÜRECİ



• Sorulan soruların 1. bölümden en az %70’ini, 2. bölümden en az %60’ını ve 3. bölümden en az%50’sini doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.



• Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.



• Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.



• Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

