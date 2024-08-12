Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edileceği duyurulmuştu. Zirat Bankası personel alımının bir süreci olan sınavlar yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşama olan sınav, 10 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı.

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuçları için tarih verilmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında Ziraat Bankası yazılı sınav sonuçlarının 3 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniypr.

Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %60'ının, 2. bölümden en az %60'ının ve 3. bölümden en az %50'sinindoğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.