Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası sınav sonucu nasıl öğrenilir? Açıklama geldi

Ziraat Bankası yurt geneli ve İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile şubelerinde görevlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Sınav süreci ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası sınav sonucu nasıl öğrenilir? Açıklama geldi

tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubeleri ile yurt genelinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edecek.

Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası sınav sonucu nasıl öğrenilir? Açıklama geldi - 1

personel alımı sınavları İstanbul Üniversitesi tarafından belirlenen merkezlerde 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek. Sonuç sayfasından yapılan açıklamada; "Yazılı sınav sonuçları ilan edildiğinde SMS ile bilgilendirileceksiniz" denildi.

Sınav sonuçları için tarih verilmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında Ziraat Bankası yazılı sınav sonuçlarının 3 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

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