Ziraat Bankası personel alımı sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu

Ziraat Bankası'nın farklı branşlarda 770 personel alım sürecine devam ediyor. Sınavlar yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, tarih belli oldu mu? Ziraat Bankası personel alımı sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası personel alımı sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu

tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edileceği duyurulmuştu.

SINAVLAR İKİ AŞAMALI OLACAK

Başvurular ardından gözler sınav sürecine çevrildi. Zirat Bankası personel alımının bir süreci olan sınavlar yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Ziraat Bankası personel alımı sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu - 1

YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 5 Ağustos 2024 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

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