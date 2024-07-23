Ziraat Bankası personel alımı sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu

Ziraat Bankası tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edileceği duyurulmuştu.

SINAVLAR İKİ AŞAMALI OLACAK

Başvurular ardından gözler sınav sürecine çevrildi. Zirat Bankası personel alımının bir süreci olan sınavlar yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

