Ziraat Bankası personel alımı sınavları ne zaman?

Ziraat Bankası tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edileceği duyurulmuştu.

Yayımlanan ilana göre, 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Temmuz 2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek. Zirat Bankası personel alımının bir süreci olan sınavlar yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak.