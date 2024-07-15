Ziraat Bankası personel alımı sınavları ne zaman?

Ziraat Bankası farklı branşlarda 770 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, yazılı sınav sürecinin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası personel alımı sınavları ne zaman?

Ziraat Bankası personel alımı sınavları ne zaman?

tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edileceği duyurulmuştu.

Yayımlanan ilana göre,  2 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Temmuz 2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek. Zirat Bankası personel alımının bir süreci olan sınavlar yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Ziraat Bankası personel alımı sınavları ne zaman? - 1

YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava girecekler.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 5 Ağustos 2024 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr
internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

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