Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim 2023 – 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurusu kabul edilen adaylar,

ilan edilen merkezlerde 03 Aralık 2023 Pazar günü sınava katılım sağladı. Sınav sürecinin ayrıntılarına "işe alım" ilanlarında yer verilmişti.

KİMLER BAŞARILI OLACAK?



Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50’sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50’sinin(en az

20 doğru) ve 3. bölümden en az %50’sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.

