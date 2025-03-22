Ziraat Bankası'ndan çiftçilere su tasarrufu sağlama fırsatı

Azalan barajlar, artan obruklar, kuruyan göller...

İklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Ülke genelinde yağış, geçmiş yıllara göre azalıyor. Ancak su tüketimi hala benzer seviyede.



Bir ülkenin su potansiyeli yönünden zengin bir ülke olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin 1.700 m³/yıldan büyük olması gerekiyor. Ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarı 2024'e yılına göre 5 metreküp azalarak bin 307 metreküpe düştü.

Yani Türkiye an itibariyle su stresi yaşayan ülkeler arasında olsa da, gelecekte su fakiri olma adayı.



Önümüzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre; su kaynaklaırnın yüzde 25 azalması bekleniyor. Türkiye de yüksek risk grubundaki ülkeler arasında.



ÇİFTÇİLERE SU TASARRUFU SAĞLAMA FIRSATI



Tarımda kullanılan suyun büyük bir kısmı geleneksel yöntemlerle israf ediliyor. İşte tam bu noktada suyun verimli kullanımının önemi ortaya çıkıyor. Ziraat Bankası, Basınçlı Sulama Sistemleri Kredisi ile çiftçilere su tasarrufu sağlama fırsatı sunuyor.



Geleneksel sulama yöntemlerine veda ederek, verimliliği artıran modern basınçlı sulama sistemleri ile suyun israfından kaçınılabilir. Böylece, sadece su kaynaklarını korumakla kalınmaz, aynı zamanda tarımsal üretiminizi sürdürülebilir kılınabilir.