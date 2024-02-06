Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? TFF tarih verdi

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine dair bilgiler...



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.



Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayınlanacak.