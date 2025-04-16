Zirai don 34 ili vurdu! Bakan Yumaklı'dan destek ödemeleriyle ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai donun en fazla meyve grubunda etkili olduğunu söyledi. "34 ilimiz zirai dondan etkilendi." diyen Yumaklı, sigortası olanların zararlarının hasar tespiti sonrasında karşılanacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok kentte etkili olan zirai dona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, zirai donun 34 şehirde, meyve gruplarında etkili olduğunu söyledi.
Tarım sigortası yaptırmış olanlara, tespit çalışmaları biter bitmez ödemelerin bir takvime bağlı olarak yapılmaya başlanacağını kaydeden Bakan Yumaklı, "Sigortası olmayan üreticilerimizin bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplanarak bu maliyetlerini karşılayacağız." dedi.
"ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"
Üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Yumaklı, "Bütün bu don hadisesinin başladığı andan itibaren üreticilerimizle, valilerimizle çok yoğun bir takip trafiği gerçekleştirdim. Bazı konuların analizini gerçekleştirdim." diye konuştu.
Bakan Yumaklı, "Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'i devletimiz tarafından karşılanıyor. Bütün amaç emeğin garanti altına alınması. Bütün üreticilerimize istirham ediyorum; lütfen tarım sigortasını yaptırın." ifadelerini kullandı.
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