Zirai don 34 ili vurdu! Bakan Yumaklı'dan destek ödemeleriyle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok kentte etkili olan zirai dona ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, zirai donun 34 şehirde, meyve gruplarında etkili olduğunu söyledi.

Tarım sigortası yaptırmış olanlara, tespit çalışmaları biter bitmez ödemelerin bir takvime bağlı olarak yapılmaya başlanacağını kaydeden Bakan Yumaklı, "Sigortası olmayan üreticilerimizin bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplanarak bu maliyetlerini karşılayacağız." dedi.