Zirai Don Araştırma Komisyonu toplandı: "21 milyar liralık hasar var"

Meclis Zirai Don Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyonun son toplantısında TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü sunum yaptı.

Zirai donun oluşturduğu zararla ilgili komisyona bilgi veren Engürülü, "En çok etkilenen ürünlere baktığımız zaman üzümü görüyoruz. Üzümde 11 milyar lira, kayısıda 3 milyar lira, fındıkta 2,7 milyar lira, elmada 2,1 milyar lira, nektarinde 913 milyon lira, şeftalide 552 milyon lira gibi bir hasar var" dedi.



Hasar tespit çalışmaları sonucunda bugüne kadar 1 virgül 1 milyar lira ödeme yapıldığını da belirten Engürülü, 20 milyar liralık sürecin devam ettiğini de vurguladı.

ZİRAİ DON PRİM FİYATINA ELEŞTİRİLER



Engürülü, TARSİM zirai don prim fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.



Prim fiyatlarının yüksek olmadığını belirten Engürülü,, kayısıda yapılan her 100 poliçeden 81'ine her yıl hasar ödediklerini belirtti.



Engürülü, "Üreticimiz hasar görme olasılığı en yüksek olan yerleri sigorta yaptırıyor. En yüksek hasar olma olasılığına bağlı ödeme de yaptığımız zaman sigortacılığın temel mantığında hasar prim dengesi yükseliyor" ifadelerini kullandı.



Çiftçilerin zarar olacak yerler için sigorta yaptırdığının da altını çizen Engürülü, "Aynı ilçede aynı ürünü tüm parsellerde sigortalatma zorunluluğu getirtmek için çabamız olacak" dedi.



