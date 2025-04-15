Zirai don felaketi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge Meclis Genel Kurulu'nda ele alındı. Siyasi partilerin işbirliğinde hazırlanan ortak önerge Genel Kurul'da kabul edildi. Önerge ile kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 3 ay süreyle görev yapacak.



Komisyon çalışma süresi boyunca zirai don felaketini tüm boyutlarıyla inceleyecek ve çözüm önerilerini masaya koyacak.

