Zirai don felaketi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Nisan ayında Türkiye'yi vuran soğuk hava dalgası sonrası yaşanan zirai don felaketi Meclis'i harekete geçirdi. Zirai donun olumsuz etkilerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge Meclis Genel Kurulu'nda ele alındı. Siyasi partilerin işbirliğinde hazırlanan ortak önerge Genel Kurul'da kabul edildi. Önerge ile kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 3 ay süreyle görev yapacak.
Komisyon çalışma süresi boyunca zirai don felaketini tüm boyutlarıyla inceleyecek ve çözüm önerilerini masaya koyacak.
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