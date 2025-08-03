Zirai don gülü vurdu, rekolte yüzde 30 azaldı

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da bu yılki gül çiçeği hasat dönemi tamamlandı. Geçen nisan ayında birçok ili etkileyen zirai don, gülü de vurdu. Kentte her yıl mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen hasat dönemi tamamlanırken, bu yılki rekolte zirai don nedeniyle beklendiği gibi olmadı. Geçen yıl 11 bin ton dolayında gül çiçeği toplanırken, bu yılki rekolte 8 bin ton oldu. Gül çiçeğindeki rekolte kaybı yüzde 30'u bulurken, yurt dışı piyasasında da alıcı azaldı.



''YÜZDE 30'LUK KAYIP OLDU''



Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, 2025 gül çiçeği hasat mevsiminin zirai don hadisesiyle başladığını belirterek, "Dikilen tohumda yaklaşık yüzde 30'luk kayıp oldu. Şükür ki sonraki tohumların iyi gelmesiyle gül hasadımız biraz daha iyi geçti. Gül yağı, gül konkreti ve gül suyu üretimimizi yaptıktan sonra da haziran sonu itibarıyla üretimlerimizi tamamladık" dedi.



''YURT DIŞI PİYASALARINDA AZALMA GÖZLEMLEMEKTEYİZ''



Elde edilen ürünleri hazır ettikten sonra yurt dışı piyasasında çalışmalara ve anlaşmalara başladıklarını belirten Işıdan, "Geçen senelere göre yurt dışı piyasalarında azalma gözlemlemekteyiz. Herhalde bunun biraz dünya ekonomisiyle de alakası var. Şu an itibarıyla da anlaşmalarımızı yapıp sevkiyatlarımıza başlama aşamasındayız" diye konuştu.



''GÜL ÇİÇEĞİNİN BEDELİNİ ÇİFTÇİLERİMİZE ÖDEYECEĞİZ''



İlerleyen günlerde ürünlerin satışlarını tamamlayıp gül çiçeği bedelini çiftçilere ödeyeceklerini anlatan Işıdan, "Gül çiçeği hasat mevsimi içinde kilogram başına 45 liralık ön ödeme yapmıştık. Satışlardan sonra da geri kalan ödemelerimizi yapacağız. Geçen sene fiyatımız yaklaşık 97 lira 50 kuruştu. Umarım 2025 gül çiçeği hasat mevsiminde bu fiyatın üzerinde bir fiyat vererek hasat ödememizi tamamlamayı planlıyoruz" dedi.



GEÇEN YIL 11 BİN, BU YIL 8 BİN TON



Geçen yıl rekoltenin 11 bin ton civarında olduğunu anlatan Işıdan, "Bu sene de yüzde 30 zirai don kaybıyla beraber yaklaşık 8 bin ton. Zirai donun bize bu sene eksisi olmadı. Nedeni de yurt dışı piyasası taleplerinin geçen seneki kadar olmaması. Üretilen ürün de yurt dışı piyasalarına yeterli gibi görünüyor" diye konuştu.