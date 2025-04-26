Zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: İkisi polis altı yaralı

Kars'ta zırlı araç ile otomobilin çarptığı kazada İkisi polis altı kişi yaralandı.

Zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: İkisi polis altı yaralı

-Erzurum kara yolu havaalanı kavşağında uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan zırhlı araç ile otomobil kavşakta çarpıştı.

İhbarla bölgeye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALTI KİŞİ YARALANDI

Araçlardan çıkarılan ikisi polis altı yaralı ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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