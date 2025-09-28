Zırhlı araç, otomobille çarpıştı: Dört yaralı
Iğdır'da zırhlı polis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada dört kişi yaralandı.
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Iğdır-Doğubeyazıt karayolunda meydana geldi.
Kazada Polis Özel Harekat aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada biri polis memuru ikisi ağır toplam dört kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Iğdır