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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanıklı davada, 8 sanığa "ağırlaştırılmış müebbet", 25 sanığa da "müebbet" hapis cezası verildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada sanıkların son sözlerinin alındığını hatırlattıktan sonra heyetin kararını açıkladı.



Buna göre sanıklar İsa Sancaklı, Fatih Çubukçu, Özkan Gürkol, Semih İlhan, Abdülkadir Çiçek, Enes Daşçı, Resul Doğan ve Yavuz Ali Üçler "anayasal düzeni ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.



Sanıklar Erdal Yetim, Faruk Yaman, Fatih Mehmet Kılıç, Koray Korkmaz, Öztürk Gür, İbrahim Zengin, Sinan Ünal, Sefa Aygün, Muhammet Macit, Fethi Göçer, Ahmet Faruk Çavuş, Yusuf Akbulut, Murat Akkuru, Ömer Faruk Göçük, Fatih Karaaslan, Ali Suat Yurdakul, Mehmet Ferit Demirci, Resül Çoban, Ali Osman Karahan, Harun Uğur, Burak Çakır, Harun Bulut, İbrahim Akça ve Mehmet Ayaz'a da aynı suçtan "müebbet" hapis cezası verildi.



Daha önce Genelkurmay çatı davasında "anayasal düzeni ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılan davanın sanıklarından eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker de "kasten adam öldürmek" suçundan "müebbet" hapis cezasına çarptırıldı. Kırker, 15 Temmuz gazisi Nejmettin Utuş'un yaralanmasından dolayı da 16 yıl hapse mahkum edildi.



Aynı eylemden dolayı sanık Harun Bulut ise 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.



Emin Güner'in şehit edilmesinden sorumlu tutulan sanıklar Burak Çakır ve Ahmet Faruk Çavuş 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



"Anayasal düzeni ihlal suçuna yardım etmek" suçundan sanıklar Cem Uce, Ahmet Han Büyüksakallı, Mustafa Acar ve Oktay Culha 15 yıl, dönemin Okul Kurmay Başkanı eski albay Mehmet Sıddık Çoban 14 yıl 2 ay, Cihan Özmen, Mustafa Koçak, Ahmet Çakır, Bilal Nuri Gelebek, Ensar Hüdai Sağkal, Ramazan Demirkol, Hasan Çelen, Harun Erken ve Orhan Kutlu 13 yıl 4 ay, dönemin Tümen İstihbarat Şube Müdürü sanık eski albay Muharrem Erdem ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.



"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan sanık Levent Doğan'a 7 yıl 6 ay, İsmail Üzüm ve Emrah Şensoy'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Olay tarihinde okul komutanı olan albay Sefa Alkan bütün suçlardan beraat etti.



Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasının sanığı olan eski albay Süleyman Karaca'nın, "siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından beraatine karar verildi.

