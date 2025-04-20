Zirvede mercek bulutu şöleni

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı’nın zirvesinde mercek bulutu görüntülendi.



Uzun süre görülebilen bulut, yoğun ilgi gördü.



Süphan Dağı zirvesindeki mercek bulutunu tarlada çalışan çiftçiler de büyük bir ilgiyle izledi.



MERCEK BULUTU NEDEN OLUŞUR?



Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşır ve mercek şeklindeki bu bulutlar oluşur.



Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görülür.

