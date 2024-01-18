Ziya Polat kimdir, nereli? AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat'ın biyografisi

AK Parti AdıyamanBelediye Başkan Adayı Ziya Polat oldu. Ziya Polat'ın hayatı ve kariyeri 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Ziya Polat kimdir, nereli?

Ziya Polat kimdir, nereli? AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat'ın biyografisi

1976 yılında 'ın Akdere Köyünde doğan Ziya Polat, eğitim hayatına burada başladı. İlk ve orta öğretimini Adıyaman'da tamamlayan Polat, bir süre Sakarya'da görev almıştı.

Sakarya Orman Bölge Müdürü olarak atanan ve 24.02.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile OGM emrine Müfettiş olarak atanan Ziya Polat, milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etmişti. Polat, 2023 mayıs ayında yapılan Genel Seçimlerde Adıyaman’dan 5. sıra milletvekili adayı olmuştu.

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