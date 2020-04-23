Ziya Selçuk'tan 23 Nisan sevincini bu kez farklı paylaştı

Küresel salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar Bakan Selçuk'un sosyal medyasına konuk oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. “Hepimize iyi bayramlaaaaaaar'' paylaşımda bulundu.

Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. “Hepimize iyi bayramlaaaaaaar.🇹🇷 #yüzyıllaryaşa23nisan pic.twitter.com/PorXBoiWqw — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 23, 2020