Ziyaretçi akınına uğruyor!15 günde 12 ton çöp toplandı

Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Hazar gölü çevresinde 15 günde 12 ton çöp toplandı.

Ziyaretçi akınına uğruyor!15 günde 12 ton çöp toplandı

İl Özel İdaresi ekiplerince Hazar gölü çevresinde yapılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Hazar gölü çevresinde İl Özel İdaresi öncülüğünde düzenli olarak yapılan çevre temizliği çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda son olarak 23 Ağustos Cuma günü 30 personelle yapılan çevre temizliğinde 5 ton çöp toplandı. 15 gün önce yine İl Özel İdaresi tarafından yapılan temizlik çalışmasında 7 ton çöp toplatıldığı kaydedildi. İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, doğayı ve çevreyi korumanın yalnızca kamu kurumlarının değil vatandaş olarak her bir bireyin görevi olduğu hatırlatılırken, “En büyük temizlik, kirletmemektir” ifadelerine yer verildi.

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