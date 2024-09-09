Ziyaretine geldiği arkadaşını ölü buldu

Antalya’nın Serik ilçesinde arkadaşının yanına ziyarete gelen adam inşaatta hayatını kaybetti.

Ziyaretine geldiği arkadaşını ölü buldu

Gedik Mahallesi'nde bir inşaatta Ankara’dan Serik’te bir inşaatta çalışan arkadaşının yanına ziyarete gelen Ufuk Özdemir(49) birdenbire fenalaştı.

İnşaat işçileri hareketsiz şekilde yerde yatan Özdemir’in kendine gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, yaptığı incelemede Ufuk Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise olayın şüpheli ölüm olma ihtimali üzerine inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Ufuk Özdemir’in cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası hastane morguna ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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