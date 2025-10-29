Zonguldak açıklarında art arda hortumlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak açıklarında hortum oluştu.

İlk aşamada birbirine yakın iki hortum gözlenirken, kısa süre sonra aynı hat üzerinde üçüncü bir hortumun da belirdiği bildirildi.

Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar ve kıyı şeridinde etkili sağanakla birlikte Karadeniz üzerinde "su hortumu" (waterspout) oluşumlarının zaman zaman görülebileceği belirtiliyor.

Balıkçı ve küçük teknelerin de ani rüzgâr değişimlerine karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.