Zonguldak açıklarında füze motoru bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Zonguldak’ın Akçakoca ilçesi açıklarında meydana geldi. Salyangoz avına çıkan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta denizde şüpheli bir cisim fark etti.

Balıkçı Tamer Yiğit, gördükleri cismin tehlikeli olabileceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Sahil Güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdiklerini söyledi.



"ROKET MOTORU OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Olay anını anlatan Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

“Akçakoca açıklarında salyangoz avcılığı yaptığımız sırada denizde yabancı bir cisim gördük. Bunu 112 aracılığıyla Sahil Güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdik. Ekipler gelip cisme baktı. Daha sonra cismi aldılar, roket motoru olduğunu söylediler.”



UKRAYNA MENŞELİ FÜZE MOTORU ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, bulunan cismin Ukrayna menşeli bir füze intikal motoru olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri, motorun üzerinde herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığını tespit etti.

Cisim, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince incelenmek üzere Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na götürüldü.

Yetkililer, ilk incelemelerin ardından füze motorunun detaylı teknik analiz için İstanbul’a gönderileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.