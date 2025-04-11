Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifade verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası düzenlenen protesto gösterilerine katılan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, savcılıkta ifade verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Zonguldak'taki eylemlere katılan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in ifadesi alındı.
İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, katıldığı yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçe gösterilerek ifadeye çağırıldı.
"YÜRÜYÜŞE İLİŞKİN İFADEMİZİ VERDİK"
Sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, parti yöneticileri ve üyelerle birlikte Erdem, adliyeye geldi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren Erdem, çıkışta adliye önünde açıklama yaptı.
Dün akşam savcı tarafından ifade vermeye davet edildiğini söyleyen Erdem, daha önce eşi ve çocuklarının da ifadeye çağrıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Genel Başkanımızın ülke genelinde yapmış olduğu çağrıya uyarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız, belediyeler birliği başkanımız, oradan da mesai arkadaşım Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun haksız gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenlenmişti. O yürüyüşe iştirak etmeye ilişkin ifademizi verdik, başka bir anlam taşımamaktadır."
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