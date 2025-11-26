Zonguldak Devrek'teki pidecide mide bulandıran görüntü! Dün mühürlendi, bugün bu afiş asıldı
26.11.2025 15:56
İHA, AA
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde mide bulandıran görüntülerin kaydedildiği pideci dün mühürlenmişti. Devrek'teki pideciye bugün "Bu iş yeri hijyen kurallarına uymadığı ve halk sağlığının korunması amacıyla faaliyetten men edilmiştir." afişi asıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sağlıksız koşullarda üretim yapılan pideci dün mühürlendi.
Ekiplerin incelemeleri sonucu, halk sağlığını tehdit eden işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi.
Denetim sonrası imalathanede bulunan malzemeler, belediye ekiplerince çöp aracına atıldı.
Devrek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimlerin yapıldığı belirtilerek, "Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde vatandaşın sağlığını hiçe sayan görüntülerle karşı karşıya kaldık. Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Devrek'teki pideciye giren zabıta ekipleri, mide bulandıran bir manzarayla karşılaşmıştı.
ZONGULDAK DEVREK'TEKİ PİDECİ SOSYAL MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE
Pidecide kaydedilen görünütler ise sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Kullanıcılar, mide bulandıran görüntülere tepki gösterdi.
PİDECİYE AFİŞ ASILDI
Mühürlenen pideciye bugün bir de afiş asıldı.
Belediye ekiplerinin astığı afişte, "5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği bu işyeri hijyen kurallarına uymadığı ve halk sağlığının korunması amacıyla faaliyetten men edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Zonguldak Devrek'teki pideciye bugün faaliyetten men edildiğine ilişkin bir afiş asıldı.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ
Sağlıksız ortamda imalat yapılan pideci Devreklilerin de tepkisine neden oldu.
Başka bir vatandaş, "Bize dışarıdan pek temiz gelmiyordu. Sıcak satış olmuyordu ama toplu yemek veriyorlardı herhalde mevlitlere." dedi.
Cengiz Korum isimli vatandaş ise "Kimsenin bir başkasının sağlığıyla oynamaya hakkı yok. Belediye başkanına teşekkür ediyoruz. İlgilendiği için. Bu tür uygulamalar devam etsin. Sağlığımız her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.
DENETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Belediyenin imalathane üzerindeki mühür ve denetim sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Diğer kurumların da söz konusu işletme hakkında işlem başlattığı öğrenildi.