Zonguldak Devrek'teki pidecide mide bulandıran görüntü! Dün mühürlendi, bugün bu afiş asıldı

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Sağlıksız ortamda imalat yapılan pideci Devreklilerin de tepkisine neden oldu.

Başka bir vatandaş, "Bize dışarıdan pek temiz gelmiyordu. Sıcak satış olmuyordu ama toplu yemek veriyorlardı herhalde mevlitlere." dedi.

Cengiz Korum isimli vatandaş ise "Kimsenin bir başkasının sağlığıyla oynamaya hakkı yok. Belediye başkanına teşekkür ediyoruz. İlgilendiği için. Bu tür uygulamalar devam etsin. Sağlığımız her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

DENETİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Belediyenin imalathane üzerindeki mühür ve denetim sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer kurumların da söz konusu işletme hakkında işlem başlattığı öğrenildi.