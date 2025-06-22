Zonguldak'ın tatil beldesinde denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ın Çaycuma sahilindeki Filyos'ta denize girmek yasaklandı.

Yetkililer, halkın can güvenliği için bu kararı aldıklarını belirterek, özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyenler başta olmak üzere herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Denizdeki ani akıntılar ve dalga boylarının ciddi tehlike oluşturduğu bildirildi.

Plajlarda görev yapan cankurtaran ekipleri, olası bir acil duruma karşı hazır beklerken, vatandaşlardan uyarılara uymaları istendi.