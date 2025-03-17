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10 kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 maden ocağı imha edildi.

10 kaçak maden ocağı imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından tespit edilen 10 ocağın çevresinde 3 ton kömür, 205 metre ray, 9 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

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