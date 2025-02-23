Zonguldak’ta 121 köy yolu kardan kapandı

Zonguldak'ta 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun yağış nedeniyle 121 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak’ta 121 köy yolu kardan kapandı

Kentte, 4 gündür devam eden hayatı olumsuz etkiledi.

Bin 424 kilometre uzunluğundaki 121 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerdeyse 50 santimi geçti.

Kentte ana arterler açık tutulurken ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.

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