Zonguldak’ta 16 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Zongukldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak’ta 16 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

’ta aralıklarla etkili olurken, kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin ana arterlerinde ekipler karla kaplı yollarda çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri şehirlerarası yollarda, il özel idaresi ekipleri ise kırsal kesimde yolları açık tutmak için çalışma başlattı.

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