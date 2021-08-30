Zonguldak'ta 19 yaşındaki genç 3 gündür kayıp

19 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor.



Zonguldak’ta 3 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Enes Merdivan her yerde aranıyor. Kayıp olan gencin motoru ekipler tarafından ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Enes Merdivan'a ulaşamayan ailesi yetkilerden destek istedi.

19 yaşındaki Ender Merdivan’ın motorunun, evinden 20 kilometre uzaklıkta olan Devrek’in Oğuzhan köyü Tığlar Mahallesinde bulunan ormanlık alanda çalılarla gizlenmiş halde bulunduğu öğrenildi.

Endişe duyan Merdivan ailesi çocukların bir an önce bulunmasını istiyor. AFAD ve Jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.