Zonguldak'ta 2 dekarlık alanda yangın

Yangın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangınını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sulama tankeri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 2 dekarlık alanda etkili olan örtü yangını ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangının meydana geldiği ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.