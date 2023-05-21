Zonguldak'ta 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Hayati tehlikesi var

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, İstasyon Mahallesi'nde daha önceden tanıştığı M.Ö'nün evine giden Furkan.S. (25), kadının 8 yaşındaki kızıyla markete gittiği sırada evde bulunan 2 yaşındaki kızı N.Ö'ye cinsel istismarda bulundu.

İstismar sonrası bayılan çocuğu kafasını defalarca duvara vurarak ayıltmaya çalıştığı öne sürülen Furkan S., çocuk kendine gelmeyince hastaneye götürdü.



Furkan S. doktorlara kendisini çocuğun dayısı olarak tanıtıp, yeğeninin nöbet geçirdiğini söyledi.

Doktor kontrolünde çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ekiplerce gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Furkan S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "çocuğa nitelikli cinsel istismar" ve "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olabileceği düşünülen M.G. isimli bir erkek şüpheli de gözaltına alındı.

M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer kızı devlet korumasına alındı.