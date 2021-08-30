Zonguldak'ta 3 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

Zonguldak'ta kayıp olan 19 yaşındaki gencin vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Devrek ilçesinde geçen Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın ailesi geçen 28 Ağustos günü jandarmaya giderek oğullarından 27 Ağustos gününden bu yana haber alamadıkları ihbarında bulundu.

Kayıp gencin bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlatmıştı.Yürütülen arama faaliyeti sonucunda Enes Merdivan'ın, yakın arkadaşı olan İ.S.Ç: tarafından aralarında kız meselesi olduğu değerlendirilen husumet nedeniyle ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ve ormanlık alana bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

"AF TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

İddialara göre av tüfeği ile Enes Merdivan'ı öldüren katil zanlısı, gencin motorunu da ormanlık alanda çalılıkların arasına gizledi.

Zanlının daha sonra kız arkadaşı N.K. ile buluştuğu ve cinayeti kendisine anlattığı ve ikilinin birlikte yeniden olay mahalline geldikleri ve cesedi gömme planından vazgeçip olay yerinden ayrıldıkları öne sürüldü.



KIZ ARKADAŞI İTİRAF ETTİ

Gencin her yerde aranması üzerine N.K. jandarmaya giderek yaşananları itiraf etti. Bunun üzerine genç kız, cesedi ormanlık alanda jandarma ekiplerine gösterdi.

İ.S.Ç. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Zonguldak Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada kayıp gencin ormanlık alanda ateşli silahla vurulmak suretiyle ölü olarak bulunduğu; olayın firarisi İ.S.Ç.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması çok yönlü sürüyor.