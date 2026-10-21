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Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altındaki 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

21.10.2026 19:07

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altındaki 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
DHA

Daha önce binanın önündeki istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti.

İHA
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Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü. Enkazdan bir kişi yaralı kurtarılırken, bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Bölgede daha önce kullanılmayan iki katlı bir binada kısmi göçük yaşanmış, binanın önündeki istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti.

 

Akşam saatlerinde bölgedeki 3 katlı başka bir bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman, ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Akçaarman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

Evde üç kardeşin yaşadığı, çökme sırasında kardeşlerden Kemal Akçaarman'ın evde bulunmadığı öğrenildi. Enkaz altında kalan Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.