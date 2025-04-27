Zonguldak'ta 3 yaşındaki çocuk balkondan düşüp ağır yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ikinci kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Zonguldak'ta 3 yaşındaki çocuk balkondan düşüp ağır yaralandı

Karadeniz Ereğli ilçesinde balkonda oyun oynayan 3 yaşındaki İ.V., dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan , Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.V.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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