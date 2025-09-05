Zonguldak’ta 42 kaçak ocak kapatıldı: 37,5 ton kömür ele geçirildi

Vali Hacıbektaşoğlu, kent genelinde 1 Haziran - 3 Eylül tarihleri arasında 265 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu denetimler sonucunda 42 kaçak maden ocağı kapatıldı, 36 adli ve idari işlem yapıldı, 37,5 ton kaçak kömür ele geçirildi. Denetimler sayesinde 2024 yılının aynı dönemine göre piyasada yüzde 17 oranında artış sağlandı." dedi.



Orman yangınlarına da değinen Hacıbektaşoğlu, son yıllarda artışa dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:



"2024 yılında ilimizde 12 orman yangını çıkmış ve 8,2 hektarlık alan zarar görmüştü. 2025 yılında ise bugüne kadar 21 yangın meydana geldi, toplam 8,6 hektarlık alan zarar gördü."



Vatandaşlara çağrıda bulunan Hacıbektaşoğlu, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini belirterek, "26 Haziran 2025 tarihinde alınan karar gereği 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında ormanlara giriş yasağı sürüyor. Ayrıca mevsimin kurak geçmesi nedeniyle mangal, semaver, ocak kullanımı ve bitki örtüsünün yakılması gibi faaliyetler de yasaklanmıştır" diye konuştu.