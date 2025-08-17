Zonguldak’ta 5 araç zincirleme kazaya karıştı
Zonguldak'ta gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 araç hasar gördü.
Zonguldak’ın Ereğli-Alaplı Karayolu üzerinde trafik ve yaya yoğunluğunun bulunduğu Plajlar mevkisinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle park halinde bulunan araçlar da kazaya karıştı. Toplamda 5 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
