Zonguldak’ta 5 araç zincirleme kazaya karıştı

Zonguldak'ta gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 araç hasar gördü.

’ın Ereğli-Alaplı Karayolu üzerinde trafik ve yaya yoğunluğunun bulunduğu Plajlar mevkisinde seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle park halinde bulunan araçlar da kazaya karıştı. Toplamda 5 aracın hasar gördüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

