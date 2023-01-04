Zonguldak'ta 50 köy karantinaya alındı

Zonguldak'ın merkeze bağlı Karaman beldesindeki bir ağılda çiçek hastalığı tespit edildi.

Bunun üzerine civardaki 31 köy karantinaya alındı ve ilaçlama çalışması başlatıldı.

Ereğli ilçesine bağlı Öğberler köyünde de Satılmış Orhan’a ait ağıldaki koyunlar hastalandı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin koyunlardan aldığı kan örneğinde çiçek hastalığı saptandı.

Bu tespitlerin ardından 19 köy daha karantinaya alındı.



Mevzuat gereği hastalığın görüldüğü merkezden 10 kilometrelik çemberde bulunan bütün besi hayvanlarını kapsayan her iki karantina uygulamasında toplam 4 ilçede 50 köy karantinaya alındı.



Köy muhtarları karantina hakkında bilgilendirilirken, Ereğli ilçesine bağlı köylerde de küçükbaş hayvanların aşılanmasına başlandı.