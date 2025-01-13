Zonguldak'ta 6 ruhsatsız maden ocağına mühür

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağının faaliyetleri sonlandırıldı.

Zonguldak'ta 6 ruhsatsız maden ocağına mühür

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yaptı.

Ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağında 70 metre ray, vagon, vinç ve hava kompresörü ele geçirildi.

Söz konusu ocaklar, Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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