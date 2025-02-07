Zonguldak’ta 67 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman yollar kapandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde 1545 kilometre uzunluğundaki 142 köy yolu ulaşıma kapandı. Ana yollarda kısa süreli aksamalar dışında bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ereğli ve Alaplı ilçesinde tüm okullarda, Devrek ilçesinin Eğerci ve Yazıcık köy okullarında taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



Ekipler yolları açmak için çalışma yürütürken, ulaşımın sağlanamadığı köylere gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Ekiplerin çalışmasıyla sabah saatlerinde 75 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

713 kilometre uzunluğundaki 67 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.