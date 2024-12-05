Zonguldak'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 16 Kasım - 4 Aralık 2024 tarihleri arasında il genelinde “Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları” gerçekleştirdi.

İl merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde, yabancı uyruklu şahısların bulunabileceği metruk yerler, ikamet bölgeleri, umuma açık mekanlar, terminaller ve limanlar kontrol edildi.

Denetimlerde toplamda bin 261 araç, 127'si yabancı uyrukmu 3 bin 212 kişi, 183 umuma açık yer, 144 metruk bina ve çevresi kontrol edildi.

Yasal kalış hakkı bulunmayan 2'si Suriye, 2'si Afganistan, 2'si Irak, 1'si İran uyruklu olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilerek Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.