Zonguldak’ta 7 kaçak maden ocağı kullanılamaz hale getirildi

Zonguldak’ta kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler sürüyor. Kilimli ilçesinde tespit edilen 7 kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Zonguldak’ta 7 kaçak maden ocağı kullanılamaz hale getirildi

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’ta 7 kaçak , patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit etti. Ocaklara baskın düzenleyen jandarma, 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray, 8 ton 200 kilogram kömür ele geçirdi.

Zonguldak’ta 7 kaçak maden ocağı kullanılamaz hale getirildi - 1

Malzemelerin kaçak ocaklardan çıkarılmasının ardından, TTK ekipleri çağrıldı.

Taşkömürü Kurumu (TTK) ekibi, patlayıcılarla kaçak ocakları patlatarak kullanılamaz hale getirdi.

Kaçak ocakların sahiplerinin tespiti için inceleme başlatıldı.

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