Zonguldak'ta acı olay. Yediği elma sonu oldu!

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Nazmiye Yarbaşı Esen, dün akşam saatlerinde evinde elma yediği sırada boğazına parça kaçması sonucu nefessiz kaldı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Esen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Nazmiye Yarbaşı Esen'in naaşı Kozlu ilçesi Tuğlaharmanı Çavdar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Askeri Tepe Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.