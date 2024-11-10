Zonguldak'ta araç yangını paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesinde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen ticari araçta bir anda alevler çıktı.

Araç sahibi çıkan yangın sonrasında durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.Olay yerine ayrıca polis ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınması sonucunda söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

Çıkan yangın ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.