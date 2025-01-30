Zonguldak'ta bir kadın aracıyla kocasını ezdi
Zonguldak'ta bir kadın, park etmeye çalıştığı aracıyla kocasını ezdi. Ağır yaralanan adamın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olay Yeni Mahalle'deki TOKİ'de meydana geldi. İddiaya göre Bülbül D. isimli kadın 67 ADS 826 plakalı Citroen marka otomobili park etmeye çalışırken eşi Sıtkı D.'yi ezdi.
Kanlar içinde aracın altında kalan adamın imdadına, çevredekiler yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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