Zonguldak’ta bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Zonguldak’ta bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. Polis, olay yerinden kaçan T.K. isimli şüpheliyi arıyor.

Zonguldak’ta bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

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’ta boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, T.K, boşanma aşamasındaki eşi Bahar K.’nin babasıyla yaşadığı Meydanbaşı Caddesi’ndeki eve gitti. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine T.K. tabancayla Bahar K.’ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak’ta bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü - 1

Yaralanan Bahar K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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