Zonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin adliyeye çıkarılan 4 öğrenci salıverildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir okulda, öğrencinin arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 4 öğrenci savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin adliyeye çıkarılan 4 öğrenci salıverildi

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Sınıf arkadaşları tekme tokat dövdü

Sınıf arkadaşları tekme tokat dövdü

'ın Ereğli ilçesindeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, ifadelerine başvurulan 4 öğrenci Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Zonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin adliyeye çıkarılan 4 öğrenci salıverildi - 1

Öğrenciler, savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

Zonguldak'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin adliyeye çıkarılan 4 öğrenci salıverildi - 2

OLAYIN GEÇMİŞİ

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, dün sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

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