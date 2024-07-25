Zonguldak'ta deniz suyundan numuneler alındı

Zonguldak'ta halkın yoğun olarak kullandığı yüzme alanlarında deniz suyu numuneleri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Çevre Sağlığı Biriminde görevli sağlık personelleri tarafından alınarak analiz ediliyor.

Zonguldak'ta deniz suyundan numuneler alındı

Yüzme suyu analiz sonuçları, paydaş kurumlarla ve vatandaşlarla paylaşıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi; "’de suyu çalışmaları, 25.09.2019 tarih ve 30899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik kapsamında yürütülmektedir. İlimizde yüzme suyu olarak kullanılan alanlarda izleme çalışmalarını yürütmek üzere numune alım noktaları belirlemek, yüzme sezonu öncesi ve sonrası değerlendirmeyi yapmak üzere Zonguldak İli Yüzme Suyu Komisyonu kurulmuştur. Halk sağlığını korumak, geliştirmek, sağlığa zarar veren hastalıklarla ve zararlı etkenlerle mücadele etmek ve genel sağlığın korunması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Karadeniz Bölgesi için belirlenmiş olan yüzme sezonu 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğümüzce belirlenen takvim doğrultusunda 15 (on beş) günde bir olmak üzere sahil şeridinde 21 (yirmi bir) adet yüzme suyu noktasından numune çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğünce yapılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, deniz suyunun kalite standartlarına uygun olup olmadığı belirlenmektedir. Her numune detaylı bir şekilde değerlendirerek sonuçları yayınlanmaktadır.”

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