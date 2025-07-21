Zonguldak’ta, denizde kadın cesedi bulundu

Zonguldak’ta liman surlarının bulunduğu bölgede, denizde Azime Karabürme'nin (51) cesedi bulundu.

Zonguldak’ta, denizde kadın cesedi bulundu

Akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Liman Caddesi’nde yürüyüş yapan biri, denizde hareketsiz birini görerek ihbarda bulundu.

Bölgeye, polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Azime Karabürme olduğu tespit edildi.

Azize Karabürme’nin kayalıklarda terlikleri bulunurken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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